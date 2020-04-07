防堵疫情驅使，在家工作、遠距教學等需求量大增，然近期爆紅的視訊會議軟體Zoom的資安問題惹議，甚至傳出連線資料可能被送往中國、或遭駭客入侵等疑慮，讓使用者資安意識提高，並帶動概念股行情水漲船高，安碁資訊（6690）、立端（6245）、零壹（3029）等7日紛紛收紅。

資安概念股中，安碁資訊持續強勢表現、7日大漲9.49％，並有包括立端、零壹、敦陽科、新漢、神準、蒙恬、凌群、精誠、資通等齊揚，漲幅0.26～5.52％以上；其中，敦陽科、資通、凌群、零壹、精誠等目前殖利率6.61～7.93％以上。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，資安概念股多配息穩定，具有殖利率保護，而相較於電子股中同擁高殖利率色彩的通路族群來說，資安概念族群更多了「穩定性」的優點，多連年穩定配息。屏除產品競爭力出現問題遭到汰換的狀況，通常資安軟體公司與一般公司的續約率高，不像製造業可能遇到客戶砍單等情形，因此，營收起伏不會太大，營運表現上可望長期維持穩定成長。

國泰證期顧問處經理蔡明翰也表示，其實資安與雲端等均為長線趨勢、不會改變， 因此，值得持續關注，特別是其中個股若獲利相對穩定、毛利率相對較高，顯示其在產業中具有較高競爭力，特別值得留意。

(工商 )