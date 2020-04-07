防疫裝備不足 法國男女護士拍裸照抗議

近日有十數名法國男女護士用裸照抗議政府未給醫護人員提供必需的防護設備，他們以A4影印紙遮住隱私部位，寫上「赤裸抗爭的新冠病毒護士」字樣，表達對政府未能提供足夠醫療防護裝備的不滿，讓他們等於是赤裸著對抗病毒。這段黑白且充滿藝術氣息的影片，果然一如預期地引起全球網民的關注，紛紛轉發並表達對疫情前線醫護人員的支持。

據《今日俄羅斯》(RT)報導，一名法國護士表示，目前對抗疫情第一線的醫護人員每天都要面對爆增的大量新冠肺炎病患，但相關的醫療防護裝備卻嚴重缺乏，超量的工作與貧乏的防護裝備讓護理人員天天都面對高度的感染風險。

這位護士說明他們最近一次抗議行動的訴求時說，醫護人員赤裸裸地擺姿勢拍裸照，是要提醒政府與社會重視她們缺乏裝備而容易受到傳染的事實。

報導說，這個非傳統的示威方式從周一開始，有十幾名男女護士脫光衣服，抗議法國政府「讓我們赤裸裸地面對此種大流行疫病」，進行抗議的不同年齡醫務人員都以一張A4紙遮住私處。

法國新冠疫情嚴重，但醫療防護裝備卻嚴重不足。圖為法國一名照護重症病患的女性護士。（圖／美聯社）

這批赤裸護士中的一位梅琳娜．杜弗拉涅．拉弗萊謝爾(Melina Dufraigne-Laflechelle)把這段影片放到《今日俄羅斯》的法國網站上，社群網站上則使用#apoilcontrelecovid（赤裸對抗新冠病毒）的搜索標籤。

梅琳娜說，大家都知道，要能夠有效地治療患者並且不會冒著感染風險，護理人員需要良好的防護裝備。但是，目前政府能給的只有一些老式口罩。這種現象應讓全世界人都知道，我們這個全球第5或第6的強國根本沒有醫治新冠重症病患的能力。

截至7日為止，法國新冠肺炎確診98984例，死亡病例達8926例，次於美國、西班牙、意大利與德國，其確診與死亡病例還比中國大陸高。

(中時電子報)