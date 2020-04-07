東東餐飲集團動員旗下所有的主廚們，即日起推出標榜結合中、台、港、日、義、韓、西式，以及蔬食便當等，超過十種以上，每個88元起的平價便當，積極搶攻台南的此間市場，搶灘正夯的宅經濟商機。此外，凡到各餐廳消費更祭出最殺的消費一千元，送另類消費券一千元的招攬術。

從事餐飲業已逾二十八年的東東餐飲企業董事長李日東表示，在這波嚴竣且不可控的艱難狀況之下，業者不能只是在店內書目等候客人主動進門，唯有突破重圍走出去，由於鑑於目前客人普遍不敢上門用餐，就只能把產品推到戶外去，將各式便當直接擺在各餐廳大門前。

這次該集團推出比夜市還便宜的價格，運用旗下八種不同餐飲類型品牌優勢，結合旗下在台南地區，其中八間不同主題類型的餐廳，各推出不同訴求的各式便當，像是台南第一家大型韓式烤肉店，『東大門韓國烤肉料理館』推出的韓式燒肉便當也是只要88元，『永恆天詩義式美食館』，店內一份定價300餘元的義式烤嫩雞燉飯，外帶便當價也只要98元。

李日東指出，總計含中、台、港、日、義、韓、西式，以及蔬食便當等超過十種以上的選擇，除了平價便當的推出，東東餐飲企業更是祭出了滿千送千瘋狂送的活動，凡四月份願意以行動支持至東東旗下餐廳消費的顧客們，消費滿一千，即送東東另類消費券一千元活動。

李日東強調，祭出這麼殺的優惠，絕對是史無前例，主要還是希望民眾在防疫之餘，還是能到餐廳內消費，各餐廳也會遵守政府規定，每日定期消毒，所有服務人員帶口罩，勤洗手，進入餐廳量體溫，噴酒精等例行性工作並且管控在同一室內用餐空間，讓用餐顧客保持適當用餐距離，把防疫措施做到最高規格，讓顧客擁有安心用餐的環境空間，如此即可享用美食不需擔心受怕。

(工商 )