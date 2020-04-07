日本京都產業大學（京產大）的學生發生新冠肺炎群聚感染後，便接到「要去學校放火」、「要殺人！」等恐嚇電話，還有餐廳拒絕讓京產大學生入店，連教職員兒女都被幼稚園拒收。

《產經新聞》報導，京產大指出，當初一傳出有學生感染後，便積極對外公布訊息，卻因而接到許多誹謗、中傷的電話、電郵，大學相關人員及家屬在日常生活中也遭到歧視。3月30日起至4月4日就接到數百件的相關詢問和恐嚇電話，有人要求告知確診學生的地址。大學方面認為此乃事關安全問題，故不排除刑事提訴的因應對策。

此外，還有餐飲店拒絕京產大學生入店、要求經產大畢業生個別參加企業新進員工的報到儀式、也有幼稚園拒收京產大職員的小孩等。網上還有人肉搜確診學生，網友亂寫不相關學生的姓名予以批判等。

京產大7日表示，「因本校學生引起的疫情擴大，深感歉意，希望確診者早日康復。」，「本校將誠心誠意對應，以防止感染擴大，希望勿再誹謗、中傷本校學生和教職員」。

(中時電子報)