民進黨新北市議員王淑慧遭檢舉從2011年起，利用3名人頭詐領助理費約400萬元，新北地檢署昨日上午指揮調查局新北市調查處前往議會會館、住所等9地進行搜索，帶回相關證物，調查局依違反貪汙治罪條例將王淑慧約談到案，並於晚間10時許移送新北地檢署；王淑慧面對媒體詢問是否會覺得委屈時回道，「把事情講清楚就好了」，隨即步入地檢署。

64歲王淑慧曾任台北縣第12至14屆議員，後來選上2屆立法委員，直到2008年選舉失利後，於2010年回來選新北市議員，連任至今，選民服務紮實，深受地方肯定，未料現在卻捲入貪汙風波。

王淑慧涉嫌獲取的不法所得「公費助理補助費」不是議員薪資，是由議會編列預算支付，現在傳出他以人頭方式獲取數百萬資金，讓民眾相當驚訝。

據了解，王淑慧疑似從2011年起就開始輪流利用4名人頭詐領助理費，多年下來詐領高達約4百萬元；日前有人舉報王淑慧所作所為，新北地檢署主動蒐證後，認為王淑慧涉嫌重大，昨日上午8時許派人前往搜索。

新北地檢署檢察官、調查局新北市調查處兵分9路，前往王淑慧、3名人頭住所、議員服務處、議會會館等地搜索，並帶走相關文件，除要求4名涉案人到案說明，還另外請了6名證人至新北地檢署協助釐清相關事項。

新北地檢署調查後，將以貪汙治罪條例的利用職務上機會詐起財物及偽造文書中的使公務人員登載不實對王淑慧進行偵辦，全案目前仍在偵訊調查中，許多細節仍待檢調進一步釐清。

(中時 )