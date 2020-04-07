英國累計確診病例已超5萬例，死亡病例也逾5000例，首相強森6日晚更傳出因新冠病毒感染惡化，轉入加護病房（ICU）治療。新華社7日指出，這一發展表明了隔離和保持社交距離等防疫措施的重要性，同時凸現英國「群體免疫」策略的風險。英國政府目前仍在不斷調整抗疫策略，後續政策走向引人關注。

強森3月27日宣布自己感染新冠病毒，但症狀不嚴重，會在首相府自我隔離。首相府5日發表聲明說，強森仍有發熱等症狀，當晚住進倫敦聖托馬斯醫院接受檢查。6日，即入院接受檢查的第二天，55歲的強森被轉入ICU。在送進ICU前，強森已經接受了吸氧治療。英國首相府發言人說，強森目前意識清晰，將其轉至ICU只是「預防性措施」。強森已安排外交大臣拉布代他處理政務。

英國媒體7日援引英國沃裡克醫學院名譽講師詹姆斯．吉爾的話報導，強森轉入ICU的事實表明，應加強現有隔離和保持社交距離等防疫措施。英國愛丁堡大學研究衛生政策的琳達．鮑德教授也表示，無論是誰、在何地，都可能感染新冠病毒，大家要做的就是聽從政府建議待在家中。

英國首相強森6日晚住進倫敦聖托馬斯醫院接受檢查。警察7日在聖托馬斯醫院外值勤。（新華社照片）

美國《財星》雜誌7日援引愛丁堡大學全球公共衛生專家黛維．斯里達爾教授等人的觀點刊文指出，即使英國政府現在完全放棄了「群體免疫」這個有爭議的想法，它也浪費了為抗疫做準備的寶貴時間，比如沒有及時訂購足夠的病毒檢測試劑盒。

新華社指出，從最初不願採取過多限制措施的「佛系」抗疫，到如今實施全國「禁足令」，英國政府的抗疫策略也在不斷調整中。

英國政府3月12日宣布，該國抗疫已從「遏制」進入「延緩」階段，目標是盡可能降低疫情影響，並推遲疫情高峰期出現的時間，以降低衛生係統的診療壓力。不過，英國政府當時並未採取關閉學校、全面禁止大型活動等措施。

3月13日，英國政府首席科學顧問帕特里克．瓦蘭斯在接受媒體採訪時提出「群體免疫」策略，認為可以讓大多數人感染新冠病毒，以最終產生群體免疫效果。該策略在英國乃至全球引發巨大爭議。英國衛生大臣馬修．漢考克15日澄清說，群體免疫並不是英國政府防疫計劃的一部分。

從3月18日起，英國陸續關閉學校、餐館、酒吧等場所。強森3月23日宣布了更加嚴格的防疫措施，當晚開始實施「禁足令」，除購買生活必需品、就醫、戶外運動、「絕對必要」的通勤外，所有人必須待在家中。

上述「禁足令」為期3周。到期後，英國政府的防疫政策如何調整引人關注。但英國仍有衛生專家表示，希望政府重新考慮實行群體免疫策略。

(中時 )