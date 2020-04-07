基隆一名陸籍女子指控丈夫讓她一個人扛下經濟重擔，這名陸配要養育2名兒子，加上丈夫沒有固定工作又染上賭博惡習，負債累累，只要她拒絕行房，丈夫就會以不雅言語辱罵她，甚至恐嚇要對潑她硫酸，因此向法院訴請離婚。

根據判決書表示，這對夫妻婚後經常爆發口角，被告多年來沒有固定工作，家中生活開銷和子女所需費用均由原告負擔，被告未盡到扶養照顧責任，甚沾染上賭博的習慣，這命陸配曾多次為丈夫還債，然而丈夫仍積欠鉅額賭債，因此常有債權人上門討債，嚴重影響到陸配和子女生活安寧。

除了債務的糾紛，另一個引爆點則是這名陸配拒絕和丈夫行房，丈夫甚至懷疑她有外遇，常常在酒後以不雅言詞騷擾她，被告會以「妳在外面吃飽了、被人家X飽了、臭機歪、臭廁所」等辱罵原告，甚至恐嚇對方要以硫酸噴她、要讓這名陸配死等言語。2018年後，陸配替丈夫還完15萬，就決定分房睡。

陸配指拒行房就被丈夫用言語辱罵她，讓她決定訴請離婚。（圖／報系資料照）

這名丈夫聲稱，只要他嘮叨個幾句，妻子就會離家出走，或者說要回大陸，「難道做丈夫都不能過問嗎」，否認妻子幫還債，也說當初有一名男子聲稱要讓他家庭破碎，才會懷疑妻子外遇。

不過兒子出面指稱，母親自2013年起，陸續替父親還了超過300萬元的賭債，父親也承諾要戒賭，卻又向地下錢莊借錢繼續賭博，才會讓母親心死要離婚，他也證實母親並沒有外遇。

經判決，法官認為這名陸配一肩扛起經濟重任，還要幫丈夫還債，造成夫妻情感淡去，丈夫懷疑妻子外遇，影響到兩人間的基本互信，考量到分房已超過1年，因此判准離婚。

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(中時電子報)