(摘自葉丙成臉書)

教育部7日下午突然以「zoom軟體有資安疑慮」為由禁止學校使用於遠距教學，對此台大教授葉丙成晚間以〈一紙公文，老師們一個月努力，一切歸零〉為題發文臉書，痛批「在台灣，很多事情跟政治沾上，就沒有什麼可以討論的空間了」，老師們辛辛苦苦準備一個月全部得要砍掉重練。

葉丙成臉書全文如下：

政府施政、公務機關，要有高機密性，我支持用更安全的軟體。

課程教學，怕影像沒加密被導到大陸伺服器服務，就會被大陸政府監看台灣老師上課的過程？

在教學上，是絕對的機密比較重要，還是有好的互動功能設計能讓師生在網路上容易互動討論比較重要？這是個見仁見智的問題。

最讓人遺憾的，是當初為了在疫情期間萬一停課可以準備好，過去這個月全台灣多少老師在努力準備、辦了多少次研習、還要讓全部的學生學會上網演練使用 Zoom。更別說在準備過程中，認真做的老師承受多少身邊不想做的老師的冷嘲熱諷。

我相信教育部是懂的，因為直到昨天教育部都沒有禁，而是提醒老師們要用 Zoom 的話該注意的事項。

但如今立委大動作質詢、行政院一紙公文壓下來，教育部也只能吞下來。之前一個月全台灣許多學校面對停課的準備，前功盡棄，更幹的是，許多用心準備的老師，現在還要繼續被不想做的老師嘲諷：「好險！還好我沒去弄什麼視訊教學的準備，還好沒有白費工！」

昨天看到立委質詢，我就知道大概就這樣了。在台灣，很多事情跟政治沾上，就沒有什麼可以討論的空間了。

當立委、當官的，以為讓台灣一大群過去不習慣數位教學的老師，學會用一套工具，是那麼簡單的事？而且不止老師，還要教會那麼多數位能力落差很大的學生能夠使用。

這件事很難，真的很難。不然教育部同仁、各縣市教育局同仁前陣子怎麼會那麼拼命、那麼辛苦的在推動？

現在立委質詢、一紙公文壓下來，叫大家換個軟體，以為全台灣的老師們跟數位落差那麼大的學生們很快就能學會了？

如果老師們跟學生們的數位能力都那麼強，大家當初也不會需要那麼辛苦的準備了。

我心疼的是過程當中，這麼多認真的老師們為了學生，而這麼認真的學習、這麼努力的準備。

一切的努力，就這樣一紙公文，一切成空。

各級公立學校老師、行政夥伴，大家辛苦了。真心希望老師們心能未死，還有氣力在身邊的冷言冷語中，繼續相忍為學生投入心力、砍掉重練。

(旺報 )