為讓第一線執行新冠肺炎救護勤務的消防人員，能在護送的過程中提供病患臨時的隔離，也避免執行緊急救護勤務時遭受感染，嘉義市財團法人九華山地藏庵7日捐贈3組負壓隔離艙給嘉義縣消防局，未來將會配置在六腳、大美、三和3隊專責救護隊來執行相關病患護送。

地藏庵董事長黃俊森表示，得知嘉義縣消防局急需負壓隔離艙來執行相關病患護送勤務，立即允諾捐贈嘉義縣消防局3組負壓隔離艙，期望由地藏庵的拋磚引玉，讓第一線的救護人員能得到最佳的保護，並讓社會各界能挺身幫助。

負壓隔離艙每組造價28萬元，由白色PVC和透明乙烯基組合而成，啟動鼓風機組後，可形成負壓的環境，配合上瀘毒罐即可淨化污染的空氣，整體空間可提供病患躺，也能讓救護人員在緊急狀況時有操作的空間。

縣消防局長呂清海說，未來將配合新冠肺炎疫情專責救護隊成立，由專責的救護隊來執行相關病患護送，每趟的救護任務結束後，人車均會做清潔消毒，避免有交叉感染的情況發生。

翁章梁感謝地藏庵的善舉，協助消防局第一線防疫工作，讓從接獲報案救護到送往醫院的時間，都能有效降低接觸時機，也降低長時間暴露在外的風險，翁也強調，居家檢疫及隔離期間的民眾若有相關呼吸道症狀，第一時間就會通知消防局做載送作業，過程中都一定採高規格的防疫措施。

(中時 )