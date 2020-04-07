斑芝花球場桿娣都戴口罩工作。（大會提供／陳筱琳傳真）

ThreeBond TPGA 挑戰巡迴賽2020球季開幕戰今天在台南斑芝花高爾夫俱樂部開打，淡水「猛男」許孟男打出平球場最低桿紀錄的67桿（低於標準桿5桿）暫居領先；今年2月剛轉職業的新人陳宥蓁與去年轉職業的王偉軒同以1桿之差暫並列第二，明天進行最後一回合決賽，冠軍可得15萬台幣獎金，亞軍獎金7.5萬台幣。

許孟男今天鐵桿與推桿準頭均佳，抓下1隻老鷹、6隻博蒂鳥及3個柏忌，在總長547碼、5桿長洞的第5洞，以木桿開球後還剩162碼，再用8號鐵桿打上果嶺，距離洞口不到2呎，以推桿漂亮獵鷹；另外第12洞的30呎長推進洞抓鳥，也是他個人今日代表作。

許孟男指出，因為最近身體狀況不理想較少練球，為了鍛鍊體能，每天都會在山上健走或跑步，另外也藉陪當選國手的兒子練球，常下球場走18洞，而今天的比賽心態較輕鬆，純靠經驗取得好成績。

今天的斑芝花球場早上7點多有濃霧，裁判長即宣布選手可以自行判斷，可否繼續擊球，幾組選手自第2洞起因能見度不佳暫停擊球，因此賽程稍有延誤，不過後來霧散放晴，整天均是宜人的天氣，順利完成首回合。

工作人員幫參賽選手量體溫。（大會提供／陳筱琳傳真）

台巡賽TPGA官方表示，因為新冠肺炎疫情，國內外比賽無限期暫停或延賽，但是不希望選手沒有比賽可打，因此國內TB挑戰賽繼續舉辦，不過主辦單位TPGA謹守國家防疫政策，比賽期間每日幫參賽選手測量體溫、酒精消毒、並主動調查連假期間是否造訪過政府提出的11個危險景點區，一旦發現有發燒現象、或是連假曾經出遊11個景點的選手，TPGA會拒絕選手參賽。

(中時 )