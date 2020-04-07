美國製造巨擘3M與川普內閣達成協議，該公司生產的N95口罩獲准繼續出口至加拿大與拉丁美洲。此外，3M將在未來3個月提供將近1.67億個口罩給美國的醫護人員使用。

3M表示，公司與美國政府制定未來3個月生產1.665億個口罩的計畫，提供給美國的醫護人員。這些口罩主要來自3M的大陸工廠。

鑑於美國新冠肺炎疫情日益嚴峻，川普援引1950年國防生產法，禁止N95口罩出口，此舉激怒不少加拿大官員。

3M透過聲明稿表示，美國政府承諾取消出口管制，實現雙方達成的協議。3M與美國政府合作，確保這項協議不會在對抗疫情的國家引發人道影響。這項計畫讓公司繼續向加拿大與拉丁美洲供應美國生產的口罩，3M是這些地區主要的口罩供應商。

川普6日表示，白宮與3M達成「非常友好的協議」，每個月將提供美國超過5,500萬個口罩。

3M執行長羅曼（Mike Roman）在聲明稿中表示，「我要感謝川普總統與內閣的領導與合作，我們擁有共同的目標，就是提供美國民眾目前迫切需要的口罩，並打擊想要趁這波危機圖利的不法份子。」

羅曼指出，3M目前每個月在美國生產3,500萬個N95口罩，未來3個月的1.665億個口罩將補充現有的供給量。

加拿大人口最多的安大略省省長福特（Doug Ford）在6日稍早表示，美國官員禁止3M出口300萬個口罩至安大略，不過他稍後表示，其中50萬個已經獲准出口。

福特指出，全球裝運延誤與近期美國禁止口罩出口，使得安大略的醫療防護設備的存量只夠使用一周。

川普與3M日前因為口罩引發口水戰，川普痛批3M將口罩出口，羅曼次日受訪時表示，指控3M沒有為防疫盡力很「荒謬」。

(工商 )