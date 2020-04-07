美國政府推出的3,500億美元中小企業紓困方案，自從上周五（3日）推出以來，由於技術障礙頻傳，導致中小企業無法及時取得資金。該情況不僅引發國會議員關心，也促使聯準會（Fed）周一（6日）宣布將成立新的融資機制，以協助解決中小企業貸款問題。

為減緩肺炎疫情對中小企業的衝擊，美國政府實行的2.2兆美元紓困計畫中，有3,500億美元用來提供中小企業貸款，以協助償付員工薪資或其它支出。

不過自從該方案上周五上路後，包括技術與管理等諸多營運問題，導致申貸的中小企業抱怨連連，擔憂貸款再不下來，恐將面臨生存危機。

芝加哥服飾零售商Space519共同創辦人羅森（Lance Lawson）表示，為償付帳單與員工薪資，他早早就向政府申請6項紓困貸款計畫。

不過直到今日，他所申請的貸款卻「仍在處理當中」。他向銀行打聽原因，發現原來是美國小型企業管理局（SBA）的導引出現問題，導致參與放貸計畫的銀行無所適從。

位於路易斯安那的一家小型社區銀行負責人艾德（Bruce Elder）也有話要說。他指出遞交給SBA的貸款申請過程令人感到挫敗。由於SBA的貸款申請系統故障頻傳，讓他們不知如何是好。

此外參與這項紓困方案的多是美國社區銀行，至於大型銀行對於加入該計畫則顯得意興闌珊。例如摩根大通與花旗集團上周就以得知資訊時間過晚為由，決定延後推出這項貸款計畫，該做法也引發美國總統川普相當不滿。

鑑於於該方案推出後，許多中小企業並不如預期般快速取得貸款，民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）與馬基（Edward Markey）周一聯手致函給財長與SBA負責人，要求他們立即採取措施，修正系統現有的營運與技術問題。

(工商 )