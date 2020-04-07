受新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，網路租屋平台Airbnb周一（6日）宣布，已獲得來自銀湖投資集團與Sixth Street Partners等兩家私募股權公司共10億美元的投資，以協助它挺過這次疫情危機。

總部位於舊金山的Airbnb表示，這項投資將透過債務加股權方式進行。該租屋平台創辦人兼執行長奇斯基（Brian Chesky）在聲明中提及，未來公司的發展目標將放在吸引更多提供房源的房東加入與強化長期住宿的服務。

銀湖共同執行長德班（Egon Durban）也在該交易宣布後發表聲明，指稱雖然當前環境讓旅遊業陷入艱難，不過出外旅遊與擁有真實體驗的欲望卻是根植人心與長久。他相信當疫情結束後，Airbnb的發展將是指日可期。

Airbnb指出，在獲得的新資金當中，將有500萬美元會投入Superhost紓困基金。該基金主要用於協助受疫情影響、在支付租金或抵押貸款可能有困難的Airbnb房東。

(工商 )