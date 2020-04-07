路透周二報導，沙烏地阿拉伯計劃台北時間周五晚上8點，主持特別安排的20國集團（G20）能源部長視訊會議希望穩定油市。這是石油輸出國家組織（OPEC）周四跟俄羅斯等產油國討論減產安排後，沙國致力穩定油市另一舉動。

路透引述G20能源部長會議的內部文件指出，目前油市正處於極具挑戰的時刻，產油國要盡快找出應對辦法，因此希望在這次會議上討論石油生產問題。

知情人士透露，雖然以沙國為首的OPEC，跟以俄國為首的非OPEC產油國，可能在周四同意減產，但前提是美國必須加入減產行列。若沒有美國加入，就不可能達成減產協定。這兩大陣營被外界統稱為OPEC＋。

外界評估新冠肺炎疫情令全球每天石油需求量銳減約30％，相當於3,000萬桶。

雖然川普希望OPEC＋減產1,000萬桶到1,500萬桶之間來穩定油市，但專家認為必須有美國這個全球最大產油國參加減產才可能奏效。加拿大，挪威與墨西哥等產油國已表示願意配合OPEC＋減產行動。

美國油商受國內反壟斷法限制，不能聯手決定產油量來操控油價，政府也不能介入。知情人士透露，周五舉辦G20能源部長會目的，就是想辦法讓美國能參與減產來一起穩定油市。

(工商 )