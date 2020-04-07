以經營「美廉社」超市為主的三商家購（2945）7日公布，3月合併營收為11.45億元，年增14.29％，營收及年增幅都創下該公司登錄興櫃以來單月新高；累計第一季合併營收31.57億元，年增8.96％，亦是同期新高！

三商家購表示，主要是新冠肺炎疫情延燒，年後防疫周邊及清潔相關商品熱賣，加上「宅經濟」發酵，民眾對於方便存放的速食麵、罐頭、米、油等民生物資採購需求也增溫，前陣子衛生紙囤貨潮也帶動一波銷售；此外，去年該公司導入的新系統漸趨穩定，亦是原因之一。

三商家購去年5月導入SAP新系統「水土不服」，以致去年稅後淨利大幅縮水至4,200多萬，相較2018年稅後淨利近1.78億元，銳減76.3％，衝擊不小。不過，三商家購強調，今年農曆年後系統已逐漸穩定、「漸入佳境」，也使得營運可漸回歸常軌。

目前美廉社全台總店數728家，僅次於超市龍頭全聯，並將持續拓點。三商家購觀察，隨著宅經濟升溫，今年2、3月民眾因減少外出，選擇在家自煮，除了泡麵、罐頭外，包括冷凍食品、蛋、米、調理包、鮮乳等品項，銷售也都成長近三成之多。

(工商 )