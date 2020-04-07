經濟部補助餐廳業上架外送平台，遭批評是讓外送平台賺錢，餐廳老闆「一毛錢都拿不到」。經濟部對此解釋是「誤解」，錢給平台業者申請是要為餐飲業節省麻煩。至於降低平台抽成部分，已經協助餐廳業者打團體戰，有人爭取到抽成降至15％。

「宅神」朱學恆在臉書罵，餐飲業上架外送平台補助是由最近大賺錢的外送平台代為申請，餐廳老闆一毛錢都拿不到。他要求經濟部強行介入，在防疫非常時期餐點外送，電商平台向餐廳收取的費用一律降至15％以下。

經濟部對此回應是「誤解」，政府由外送平台代替餐飲業來跟經濟部請款，是要為餐飲業者減省麻煩。補助一樣 是給餐飲業者，讓餐廳可以不用付簽約金就導入外送功能，增加銷售管道。

對於協調降低外送平台價金抽成部分，經濟部表示，已經協助餐飲業者相互整合，來和外送平台協調抽成比例。在打團體戰的模式下，有外送業者將抽成比例大幅下降至15％。更有業者表示要找其他業者共同合作，提出外送方案，經濟部也會協助外送國家隊的組成。

目前首次餐飲業上架外送平台正在接受平台業者提推廣計畫，經濟部已針對計畫服務對象、服務內容、計價方式及抽成比率等進行審核，本月10日會對外公開首波申請者，讓餐飲業能在資訊透明的條件下選擇。

(中時 )