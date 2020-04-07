新冠肺炎持續在全球大爆發，印度為了防堵疫情擴散，自3月24日開始，全境封鎖21天，觀光地區已不見任何人影，沒想到此舉反而讓野生動物多了一線生機。日前有名網友分享了數張照片，本來滿是遊客的沙灘，現在全被欖蠵龜取代，這是當地時隔7年後，再次有欖蠵龜在白天產卵，景象看起來相當壯觀。

印度奧里薩邦Rushikulya rookery海岸為世界著名的欖蠵龜築巢地，不過受到人類過度開發，以及大量遊客佔據沙灘，導致原習慣在白天活動的欖蠵龜，改為晚上才上岸產卵。不過受到新冠肺炎疫情影響，民眾禁止外出，今年沒有人會和欖蠵龜搶地盤，這也讓牠們又恢復成以往的生活習慣。

根據當地自然保護機構統計，這段期間至少有超過29萬隻欖蠵龜在白天集體上岸產卵，這也是7年來首次見到如此壯觀的景象，估計沙灘底下可能藏有至少6千萬顆欖蠵龜蛋。過去為了防止盜獵者及遊客踐踏，保育人員還得將欖蠵龜蛋移置安全處，不過今年牠們不需協助，也能平安出生並爬進海裡了。

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(中時電子報)