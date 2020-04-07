外傳北京市華遠集團前董事長任志強寫了一篇《剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑》炮轟中共總書記習近平的文章，直指北京抗擊新冠病毒疫情不力後失蹤。

北京紀委監委今通報，北京市華遠集團原黨委副書記、前董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受北京市西城區紀委區監委紀律審查和監察調查。

任志強簡歷

任志強，男，1951年3月出生，山東掖縣人，1969年1月參加工作，1974年4月加入中國共產黨，在職研究生學歷。

1969年1月至1969年11月，陝西省延安縣馮莊公社郭莊大隊插隊；

1969年12月至1981年10月，入伍，歷任戰士、排長、參謀；

1981年10月至1984年9月，任北京怡達公司副總經理；

1984年9月至1985年2月，任北京市華遠人才交流開發公司經理；

1985年2月至1987年12月，任北京華遠經濟建設開發總公司建設部代理經理；

1988年1月至1993年6月，任北京華遠經濟建設開發總公司副總經理；

1993年7月至1993年8月，任北京華遠經濟建設開發總公司總經理；

1993年8月至1993年9月，任北京華遠經濟建設開發總公司黨委副書記、總經理；

1993年10月至1993年11月，任北京市華遠集團公司黨委副書記；

1993年11月至2003年4月，任北京市華遠集團公司黨委副書記、總經理；

2003年5月至2009年8月，任北京市華遠集團公司黨委副書記、董事長、總經理；

（2001年12月至2002年11月，兼任北京市華遠新時代房地產開發有限公司黨支部副書記、董事長、總經理；2002年12月至2008年6月，兼任北京市華遠地產股份有限公司黨支部副書記、董事長、總經理；2008年7月至2008年9月，兼任北京市華遠地產股份有限公司黨總支副書記、董事長、總經理；2008年10月，兼任華遠地產股份有限公司黨總支副書記、董事長）

2009年9月至2011年3月，任北京市華遠集團有限公司黨委副書記、董事長，兼任華遠地產股份有限公司黨總支副書記、董事長；

2011年3月，免去北京市華遠集團有限公司董事長職務；

2011年4月，免去北京市華遠集團有限公司黨委副書記職務；

2011年4月至2014年10月，任華遠地產股份有限公司黨總支副書記、董事長；

2014年11月至2014年12月，任華遠地產股份有限公司黨總支副書記，不再擔任華遠地產股份有限公司董事長職務；

2015年1月至2015年2月，無職務；

2015年3月，退休。

(中時 )