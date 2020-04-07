據丹麥最大的零售商稱，丹麥人在得知封城限制，以防止冠狀病毒的傳播之後，情趣用品的銷量增長了一倍以上。

路透社社報導，丹麥在3月11日宣布封城，為了渡過無聊的居家時間，不少丹麥人選擇增加情侶情趣。據北歐最大的情趣用品銷售商「Sinful」的統計，4月的第一個星期，情趣玩具的銷售額增長了110％。公司經營者麥克司基(Mathilde Mackowski)說：「在人們感到脆弱的艱難時刻，我覺得我們公司的產品，為人們提供不錯的慰藉。」

丹麥最大的情趣玩具評論網站「Eroti.dk」表示，在封城期間，網站的造訪流量，比去年同期相比增長了兩倍多。

麥克司基說：「我想，當我們必須花更多的時間在一起時，想要多一點樂趣是很自然的。在這個困難的時候，我們理應相互照顧，也包括性生活。」

「Sinful」的情趣用品在丹麥的市佔率達到四分之三，也銷往鄰國，包括挪威、瑞典和芬蘭，最近該公司的海外訂單也大幅增長，有1,500個包裹要派送。

情趣用品的銷量高低反應了丹麥人的想法，其實在剛宣布封城的初期，沒有人想到情趣用品，銷量是下滑的，而銷售增長要到4月初期才出現。

麥克司基表示：「這可能是因為在封城初期，我們所有人都感到恐慌，當時想到的是購買日用品，比如食物或是衛生紙和牙膏之類的東西。然而在經過一段時間，大家沒那麼慌亂了，情侶間開始需要情調。」

在歷年的幸福指數統計中，丹麥都是名列一二，可說是世界上最幸福的國家之一。丹麥被認為有最前衛的觀念與其進步的法律，比如他們在1969年就通過風俗業合法化，比歐洲大部分國家更早。

(中時電子報)