河南南一間酒店大廳，發生一起裸女圍浴巾點泡麵又偷貓的事件，一名年輕女子沒有穿衣服僅圍了浴巾就在飯店到處走動，她在大廳櫃台點了碗泡麵後走向一間貓咖店抱走一隻價值6000人民幣的貓。

苦主黃姓女老闆在開了一家貓咖店，和酒店共用一個大廳經營。前幾天，黃女發現，自己店內一隻貓失蹤了，通過監視器發現26號晚上，一位住在酒店的女客，披著浴巾，直接抱走了貓。

黃女表示，當時這名子女從電梯出來後先到大廳點了一碗泡麵，然後就走進自己的咖啡廳並抱走貓，女子抱走貓後並沒有歸還的意思。第二天一大早，那名浴巾女子辦理退房，她將貓裝進衣服裡帶走。事後黃透過管道找到抱走貓女子對方在電話中表示「想趁這個機會出名，沒有偷貓。」看看新聞報導，抱貓女向記者表示「貓現在在朋友家裡養著」，並否認自己把貓抱走，只強調「我就想著我先拿著。」隨即掛斷。不過抱貓女始終沒有透露還貓的意願，目前黃女已經向派出所立案。

(中時電子報)