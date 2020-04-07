美國去年底今年初流感死亡人數特別高，經媒體質疑後，官方坦承流感死亡病例可能有不少是新冠肺炎（COVID-19，一稱武漢肺炎）病例。台灣呢？台灣去年底今年初，短短12周裡，竟有8周的流感與肺炎死亡人數，擠進自有統計數字以來的600多個禮拜裡，死亡人數最高的30周排行榜裡，這是巧合嗎？還是跟美國一樣，裡面藏了新冠肺炎病例？疫情指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥坦承，有這可能。

日本《朝日新聞》早在2月就質疑，美國其實早就有新冠肺炎病例發生，美國疾管署（CDC）最初回應沒有證據支持這樣的猜測。但CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）3月11日在國會聽證上首度鬆口，部分新冠肺炎患者確實可能被誤診為流感，而沒被納入新冠肺炎確診和死亡數字中。

台灣呢？根據官方記載，中國大陸第1個正式宣布的確診病例，發生在去年12月8日；我方政府的說法，台灣是12月31日才收到大陸方面告知第一例確診。而台灣本身正式宣布的的第1例新冠肺炎確診，是在今年的1月21日。

零號病人真的是零號嗎？還是新冠肺炎早就進入台灣？

1月21日這一例，真的是新冠肺炎在台灣的零號病人嗎？

最新出刊的257期《康健雜誌》爬梳衛福部疾病管制署的統計資料發現，近12年、共635周國內肺炎與流感死亡人數，其中死亡人數最高的30周裡面就有8周落在去年底到今年初。如此高的「中籤率」，有沒有可能這4千多個被認定是流感和肺炎死亡的人裡，有的其實是新冠肺炎患者？

肺炎、流感死亡人數統計。

面對質疑，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥先是表示，國內每一起流感死亡病例都是檢驗確診流感陽性，如有少數患者不幸同時感染流感和新冠肺炎，卻沒檢驗出來，「現在已經一堆（新冠肺炎確診）了，不會每天驗8、900例，但只有每天報的這些個案，應該滿滿都是。」

不過，莊人祥也不否認，確實可能有少數新冠肺炎患者被當成一般肺炎患者治療或算進肺炎死亡人數裡。但他仍強調，這樣的個案應該非常少，否則持續傳播到現在，類流感的患者應該會爆量，實際上現在卻是類流感通報病例數的低點。他並認為，「新冠肺炎從去年12月31日才從武漢出來，台灣應該沒這麼早之前就有。」

上一次流感高峰是2016年，但是2016年擠進前30名的周數，只有7周，比去年底今年初的8周還要少；且台灣每周因為類流感掛急診的就診比率，歷年來人數最多的前21週裡，去年底到今年初就佔了10周。

這是不是代表，新冠肺炎在台灣的第一波流行高峰，其實早在1月21日被認為是首例病例被確診之前就已經發生了？

前疾病管制局局長蘇益仁則表示：「新冠肺炎出現的時間點剛好是流感季，確實令人擔憂。」原因在於新冠肺炎和流感症狀很相似、不易區分，但他認為，每到流感季，流感患者動輒數以萬計，若為了零星的新冠肺炎患者進行大規模新冠病毒篩檢，不僅國內目前的檢驗量能尚不足以辦到，一旦普篩更會癱瘓醫療系統，因此，確實可能有少數漏網之魚、新冠肺炎患者藏身大群的流感患者中。

「但這樣的人數應該非常少，」蘇益仁認為，一來同時感染流感和新冠病毒的機率非常低，再者，新冠病毒是外來病毒，台灣在去年底、今年初就啟動登機檢疫及邊境管制等措施，已能大幅將病毒阻絕境外，避免進入社區與流感混淆。

相較於歐美在新冠肺炎於亞洲爆發將近1個月後才實施邊境管制和積極採驗，以台灣如此高度警覺，蘇益仁認為，雖然可能有零星新冠肺炎患者被當成流感治療、存在社區中，但對國內衝擊大幅降低，和後續疫情的快速升溫的關聯性也不高。

他也特別提到，今年1月成大醫院病毒室研究大約100個上呼吸道檢體，大部分是流感病毒，沒有一個是新冠病毒，因此，台灣在1月出現新冠肺炎患者被誤診為流感的情形應該很少見。

那麼為什麼台灣在去年底至今年初流感死亡人數特別高？莊人祥回應，其實從去年夏天就有一波流感流行期，一直持續到今年農曆年前達到高峰，一方面因為去年流感疫苗較晚開打，一方面也和前年流感疫苗出現瑕疵、約40～50萬支疫苗遭回收有關，導致幼兒施打涵蓋率低，一路讓疫情延續到去年。

加上去年流感病毒主要是H1N1，雖然影響的主要是5、60歲中壯年，容易發展為重症，但因先前幼兒疫苗施打涵蓋率低、被感染、進而感染成人，相互交錯感染之下，也造成流感死亡人數增加，「但今年農曆年後，人數就大幅下降。」莊人祥說。

(中時電子報)