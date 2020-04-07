高雄市選委會今天宣布罷韓二階連署過關，6月間可望舉行罷免高雄市長韓國瑜投票。為反制罷免案，高雄市長韓國瑜明天早上已委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。王淺秋說，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行；葉慶元今晚則表示不便多談。

據悉，葉慶元身兼國民黨考紀會主委，不過是以律師身分，接受韓國瑜委任，停止執行的聲請與國民黨無關。

據了解，國民黨中央雖認為黨中央對罷免案著力空間有限，但仍早已嚴陣以待，黨主席江啟臣任命出身高、屏地區的前高雄市社會局長葉壽山擔任組發會主委，就以協助韓國瑜度過罷免危機為重點任務，並扮演韓團隊與黨中央的聯繫窗口。

針對罷韓案確定將舉行投票，國民黨發言人洪于茜質疑，罷韓連署有「偷跑」疑慮，中選會身為獨立機關，應說清楚按照選罷法規定，罷免案必須在公職人員就職滿1年才能提出，但罷韓團體卻有辦法在期滿1年隔日就送出3萬份連署，若沒有偷跑連署，怎麼提出？

她表示，中選會主委李進勇作為最高選務機關首長，應充分說明法律疑義，卻避不說明又刁難質詢立委，若不是失職就是失能。

(中時 )