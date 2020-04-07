國民黨主席江啟臣在主席補選競選期間，曾主張中央黨部可考慮租約到期後搬到其他地方。據黨務高層指出，雖然租約明年底才到期，不過祕書長李乾龍昨天已指示行管會在今年底提出空間改造規劃，「不排除搬遷」；若可在年底前完成搬遷，將向「房東」中投公司爭取退還1年租金近4650萬元。

據悉，由於中央黨部搬遷茲事體大，雖然黨中央從昨天開始慎重評估，今天剛初擬方向，但消息傳出後，許多中常委非常關切，黨主席江啟臣明天中常會也將主動向常委們說明此事。

國民黨中央黨部所在的八德大樓，是中投公司名下物業，黨部租用地下1樓到5樓，年租金近4650萬元。4年前國民黨總統敗選，行管會在黨產會成立前，趕緊預付5年租金，租期到明年底止。

由於近年財務拮据，行管會從軟硬體採取多項節流作為，但中央黨部每月光是管理費、水電等就要60多萬到80多萬元，加上電話費、油料等支出，每月得花上百萬元。

此外，江啟臣、李乾龍上任後，分別逐層樓巡視各單位，發現中央黨部大樓目前閒置空間不少，內部並未充分利用，認為現行辦公空間有檢討必要，基於節省黨財務支出，讓空間使用符合效率，決定盡速檢討，重新規畫符使用規模辦公空間，甚至搬遷他處。

據指出，昨天中央工作會報，李乾龍指示行管會檢討大樓空間，同時另覓有無合適的搬遷地點，若找不到地點可搬，至少要重新調整大樓空間，「年底前提出規劃報告」。

會中有人建議可搬到國家政策研究基金會 (智庫)，中常會也可在智庫地下會議室召開。不過有人認為，智庫空間恐有限，光是停車就是一大問題，況且智庫建物目前也被黨產會查封，因此並不適合。

黨中央今天初擬規劃案，若朝調整空間進行，可能挪出一或兩個樓層；至於另覓「新家」，並無進度。

黨務人士說，不談其他合適地點找不找得到，光以目前八德大樓租金每坪1500元，其他合適地點的租金，恐怕難以比擬。此外，若提前一年退租，要想拿回一年租金，雖然中投算「自己人」，但在黨產會掣守下，恐怕拿不回租金，甚至得面臨違約金的問題。

江啟臣今天上午也向媒體證實，國民黨正在思考搬家的問題，他已請祕書長李乾龍與行管會盤點現有黨部可用空間、多餘空間以及實際需求空間，做為未來要搬往哪裡，或重找適當地點的考慮依據，「以國民黨現有財務狀況而言，不足以支付如此高的租金，要在開源節流原則下進行檢討」。

(中時 )