「雷神」克里斯漢斯沃在Netflix原創電影《驚天營救》中大秀驚人動作打戲。（Netflix提供）

繼《復仇者聯盟4》刷新全球影史票房紀錄後，好萊塢金牌編導羅素兄弟（Russo Brothers）再度攜手「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），在Netflix原創電影《驚天營救》（Extraction）中大秀驚人動作打戲，化身「人體致命武器」展開救援行動，在兩大毒梟夾殺之下殺出一條血路、營救人質。該片於7日發布的正式預告一開場，克里斯漢斯沃英勇自百呎高的山崖一躍而下，眼裡沒有一丁點畏懼，輕鬆自如的態度彷彿家常便飯般。一心想救出人質的克里斯漢斯沃，全身上下爆發驚天神力，獨自突破1600萬大軍封鎖，俐落震撼的動作大場面絕對讓粉絲大呼過癮，就連製作人安東尼羅素也表示：「克里斯那超越人類的體格，讓表演很有說服力！」

今年36歲的克里斯漢斯沃在《驚天營救》中，飾演一名格鬥技巧高超、冷靜沈著的黑市傭兵，在一場任務中為救出遭綁架的男孩，意外陷入富可敵國的兩大毒梟惡鬥之中，慘遭大規模封城圍捕。他為了保護無辜人質，竟不顧報酬與自身性命，面對手榴彈、火箭筒齊發的猛烈炮火，竟然違令不放棄人質，直到最後一刻仍不退讓。在驚險面對砲火途中，不僅徒手暴打持槍惡徒，更冷靜將周遭生活用品秒變致命武器，就連唾手可得的農用釘耙一到他手裡也成為致命武器，隨手一揮就能殺出一條血路。克里斯漢斯沃的好身手在片中發揮的淋漓盡致，不僅男子氣概爆棚、魁梧身材一出場就帥翻全場，每一幕都散發著超MAN賀爾蒙，難怪魅力席捲全球男女粉絲。

曾擔任過特技演員的導演山姆哈格雷夫（Sam Hargrave），這次在首部執導作品《驚天營救》裡率領克里斯漢斯沃演出飛車追逐、肉搏戰、跳越屋頂以及從屋頂墜落等驚人畫面，哈格雷夫表示「克里斯高大健壯，承受得起這個角色經歷過的折磨！」，更直呼這根本是完美選角。製作人安東尼羅素也表示：「看克里斯的表演會覺得很有說服力，其中一個原因是他擁有身為演員的利器——那副偶爾會讓人覺得超越人類的體格，而且他演戲時還會賦予這副軀體深刻、複雜、出人意料的內心世界。」喬·羅素則拍胸脯保證「克里斯這次的演出十分勇敢，觀眾應該從沒見過他用這種方式表演。」

《驚天營救》是羅素兄弟繼《復仇者聯盟4：終局之戰》與克里斯漢斯沃再次合作，這次加碼聯手擔任製作人，故事由喬羅素執筆，電影在多國取景，包括印度、泰國以及孟加拉，跳脫傳統的亞洲風情。其他演員陣容包括演出《怪奇物語》裡飾演警長而爆紅的大衛哈伯（David Harbour）、印度童星魯哈克什賈斯瓦（Rudraksh Jaiswal）等。首次與許多印度明星合作的經驗，也讓克里斯漢斯沃十分難忘，昨晚更在Netflix官方IG上大讚「在印度的拍攝過程畢生難忘！」，並在最後溫馨提醒所有影迷「待在家裡，注意安全」，讓觀眾看到這位巨星暖男的一面。Netflix自製原創電影《驚天營救》將於4月24日上線。

(中時 )