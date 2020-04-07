韓國人氣團體東方神起成員MAX昌珉出道17年來首度單飛出擊發行首張迷你專輯《Chocolate》，通過這一次SOLO出道展現與以往不同的全新魅力。昌珉於2003年以東方神起成員出道，團體發行過無數熱門歌曲，憑藉卓越的歌唱實力與強烈的舞台表演登上「K-POP Top Class」的地位，在作詞、戲劇、綜藝節目主持人等多方領域中活躍，但正式發行SOLO專輯卻是第一次。

而在之前已多次展示過作詞才能的昌珉，親自為專輯的收錄曲與主打歌曲〈Chocolate〉填詞，還找來知名人氣女歌手CHUNG HA合作。除此之外，雖然因疫情影響，演藝活動幾乎取消的狀況下，昌珉為了台灣粉絲將於4月8日在KKBOX音樂平台與粉絲一起線上同歡。

另外，昌珉身為圭賢好友「圭Line」一員，在一支SM娛樂公開的宣傳影片中，蒐集了昌珉周遭工作人員的留言請昌珉回覆，其中，圭賢化名為“酒鬼”投稿一眼就被昌珉識破，還對圭賢喊話「希望能幸福、健康地一起過下去」，感受到兩人間的好友誼。平時很喜愛昌珉又是軍隊同期的哥哥SUPER JUNIOR始源，於忙碌的拍攝行程中頂著充血的眼睛，特地現身昌珉的專輯發行紀念直播「MAXs Chocolate factory」中，帶著熱騰騰剛發售的實體專輯請昌珉簽名，昌珉見到驚喜現身的始源十分開心。

MAX昌珉首張迷你專輯《Chocolate》包含同名主打歌〈Chocolate〉在內共收錄6首歌曲，〈High Heels〉、〈Lie (Feat. CHUNG HA)〉、〈Piano〉、〈Me, Myself ＆ I〉、〈No Tomorrow〉，其中〈No Tomorrow〉也是由昌珉親自填詞，講述即便在困境中也不要停下腳步，去享受名為生活的旅程而繼續前進，能感受到昌珉感性的Folk rock風格的歌曲。從Dance pop到Folk rock的音樂風格，裝載多樣魅力的MAX昌珉首張迷你專輯《Chocolate》與韓國同步在台數位發行。

(中時 )