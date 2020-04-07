防疫當前，國民黨中常會繼日前開始試辦試訊，明天下將首度改採類似「梅花座」方式，讓中常委開會時保持防疫距離。

國民黨為求防疫，組發會日前已通令全台黨職、公職人員，從黨主席到基層黨工及小組長、縣市長到村里長暫勿出國之外，行管會也連兩周試辦視訊會議，讓中常委可視訊與會。

上周三中常會，中常委黃敬平也提案，主張室內開會例如中常委參加中常會應落實間隔距離防疫措施。提案獲沈慶光、鄭正鈐、曾文培、游顥、謝坤宏等人連署支持，黨主席江啟臣也裁示辦理。

黃敬平說，當前為防範疫情，國內外公私部門關於社交距離，多數室內都採間隔座位作法，降低感染風險，以策安全；為保障與會同志健康權益，黨內也應訂定開會期間防疫措施。

行管會已準備明天的中常會，把過去的長條型兩排座位，改採類似梅花座的交錯座位安排，每個座椅中間隔一個空座位，對面則不安排人坐；可以坐的椅子則貼上「防疫座」紙條，由中常委不對名入座。

黨主席與秘書長及副秘書長等面對常委第一排座位席，共計8人也採間隔一個空座位，保持社交距離。

此外，開會與會人士除落實進入開會場所前量額溫，全程開會都需戴口罩，且不再提供中央黨部為中常委準備的個人姓名茶水杯，改以紙杯供應茶水。

(中時 )