路透社報導，川普政府週二向通用電氣公司（GE.N）頒發銷售許可，能夠為中國大陸的新型商用客機C919，提供新型發動機。

C919是窄體的中程客機，由中國商用飛機有限公司(COMAC)設計製作，這型飛機目前還在測試中，不過已快要完成所有的認證。

C919大型客機2019年12月27日在上海浦東機場起飛的畫面。（新華社）

C919在測試階段，就有意購買同樣在研發中的CFM LEAP-1C型發動機，該發動機也是空中巴士A320neo客機、 波音737 MAX的動力來源，預計於明年投入使用。

美國對於是否要提供中國大陸關鍵設備，顯得舉棋不定，但是在二月份，一向表現出與大陸對抗的川普，卻罕見的表態支持銷售，他在2月18日發推文說：「我希望中國大陸能購買世界上最好的噴射發動機。因為我希望讓與美國做生意變得容易，這並不困難....」

通用電氣發言人表示「我們通用航空（GE Aviation）收到了出售發動機給C919客機的許可通知。」

分析師認為，原本波音737 MAX客機會採用 LEAP發動機，但是隨著737 MAX兩起事故造成整個飛機生產線的關閉，造成通用電氣失去一大筆訂單，這樣的不景氣壓力，必須有新的市場來彌補，C919的市場就不能放過。

而且這筆交易是大陸購買美國的產品，這不違反川普的貿易戰路線，因為貿易戰的主要核心，在於川普認為大陸賺太多美國的錢了。

(中時電子報)