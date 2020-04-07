蔡總統大器宣布捐歐美千萬片口罩、外交部跟進要送新南向國家百萬片，綠委緊接著發動「我夠用、支援你」口罩援外活動。在國內疫情愈見險峻、許多國人四處張羅口罩之際，面對政府推動口罩外交，許多人都非常想知道「既然已有口罩可支援國外，我還得到街頭排隊搶購口罩，還不見得能排到？」

台灣這次防疫表現雖然亮眼，甚至載譽國際，但官方仍有不少作為自相矛盾、自打嘴巴，欠老百姓清楚的交待。光就口罩而言，2月初疫情初始，國內掀起搶口罩風潮，當時有醫學專家提出「電鍋乾蒸法」，食藥署卻以「會破壞口罩結構」打臉；如今隨著口罩外交引起爭論，食藥署卻主動推廣電鍋乾蒸法，還解釋經過實驗認為有效才推廣。到底這項實驗，複雜到得經兩個月才能確認，或官方怎麼說，就怎麼算？

此外，中央當初要國人除了搭飛機，其他大眾運輸不要浪費戴口罩，還譏諷侯友宜、韓國瑜等藍營市長戴口罩是「作秀」；如今中央不但下令沒口罩禁搭大眾捷運，蔡總統、蘇揆也戴上口罩。如此變化固然與疫情越見嚴峻有關，但老百姓該不該戴口罩、侯韓等作法是否超前部署，又是中央官方說了算。

尤其中央初始以「救人得先自救」，全面徵收及管制口罩、禁止出口；如今雖產能增加，但許多國人仍排隊還買不到口罩，政府卻已開始口罩援外，面對百姓、在野黨及媒體要求數據公開透明，只以「媽媽的話」虛答，勸大家「省吃儉用」來助人。除了是官方不說也算，更讓人有「只准小民儉腸捏肚，官方卻可大魚大肉請客」之感。

事實上，台灣人民、在野已非常支持中央防疫作為，除了百姓乖乖排隊或網購，就連綠委當初發起「我ok，你先領」，朱立倫、連勝文等藍營大咖都在臉書立即響應。如今人民只不過要求公開口罩數據，不能黑箱作業，卻如緣木求魚。；所謂「官字兩張口」，原指為官職責要打理好份內眾口之事，但在官方口中，卻成高興怎麼說或不說都算，台灣「民主」果真「罩」不住官方兩張「口」。

(中時 )