總統蔡英文今日視察桃園機場海關防疫措施時指出，這是她看到桃機旅客最少的一次，桃園機場旅客運量受到比SARS嚴重的衝擊，航空業和相關產業面臨很大挑戰，政府一定會和民間一起克服難關。

在內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、桃園市長鄭文燦等官員陪同下，蔡英文聽取桃機對於新冠肺炎影響和防疫車隊實施狀況，以及衛福部邊境防疫作為等簡報。

蔡英文表示，自她有機會進出桃園機場以來，這是她看到旅客最少的一次，儘管是旅客很少，今天早上進來的時候幾乎是沒有，可是她看到了所有的機場同仁還是非常努力，而且盡心盡力守在自己的崗位上，甚至連商店或者是餐廳，也還持續維持營業狀態。在這個疫情中，我們看到了台灣人民在每一個角落、堅守崗位的意志跟精神，讓人覺得非常感佩。

蔡英文指出，桃園國際機場目前的旅客運量，受到比SARS時期更嚴重的衝擊。航空業及相關產業面對極大挑戰，當然也包括在機場裡營運的各商家或企業，政府一定會跟民間共同來克服這個難關。

除了交通部已經針對大家所面臨的不同困境，提供相應的紓困方案，蔡英文強調，也會趁這個時間，加速桃園國際機場軟硬體的維修跟升級。此外，在經濟部的系統下，對於中小型企業、甚至於大型企業，都有各式各樣的紓困措施，包括低利貸款、薪資補助等，希望在這困難的時期，企業能有政府的協助，持續維持下去，不會讓員工面臨失業的情況，因為這是政府的責任。她希望在這段期間透過政府的協助，大家可以共同度過這個難關。

(工商 )