高雄市長韓國瑜。（資料照片）

高雄市選委會今天宣布罷韓二階連署過關，6月間可望舉行罷免高雄市長韓國瑜投票。高雄市長韓國瑜明早將委任律師到法院聲請停止執行罷韓案投票。高雄市議員陳致中在臉書表示，韓國瑜出大絕了，不能小看這一招。

根據《中國時報》記者獨家報導，高雄市選委會今天宣布罷韓二階連署過關，6月間可望舉行罷免高雄市長韓國瑜投票。為反制罷免案，高雄市長韓國瑜明天早上已委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。王淺秋說，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。

國民黨發言人洪于茜質疑，罷韓連署有「偷跑」疑慮，中選會身為獨立機關，應說清楚按照選罷法規定，罷免案必須在公職人員就職滿1年才能提出，但罷韓團體卻有辦法在期滿1年隔日就送出3萬份連署，若沒有偷跑連署，怎麼提出？

她表示，中選會主委李進勇作為最高選務機關首長，應充分說明法律疑義，卻避不說明又刁難質詢立委，若不是失職就是失能。

而民進黨高雄市議員陳致中則在臉書表示，韓國瑜出大絕了，大家不能小看聲請行政法院「停止執行」這一招。

陳致中分析，黨產會追討國民黨765億黨產，高達50件案子卡在行政法院，都是因為「停止執行」這四個字。陳致中還怪法官佛系，擔心法官認為罷免案與公益無關。

(中時電子報)