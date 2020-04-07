新冠肺炎疫情擴散蔓延，加速推動「宅食經濟」成長，台灣美式連鎖餐飲龍頭TGI FRIDAYS星期五餐廳今（7）日宣布推出道地美式風味餐盒，並自即日起於全台15間FRIDAYS餐廳外帶上線，4/16日起則在外送平台Uber Eats上線開賣，多達7款特色餐盒，售價介於190元至380元間，其中更有2款為Uber Eats平台獨賣款），為FRIDAYS入台迄今首次推出外帶餐盒，並開美式餐飲市場先例。

表面上看，推出餐飲外帶/外送服務是餐飲業者面對新冠肺炎疫情強襲而「不得不」採取的應變作為。然而從疫情爆發至今，TGI FRIDAYS星期五餐廳營業損失約掉了25％左右，比起許多觀光飯店或高檔餐廳，這個數字其實算是「小巫」。但TGI FRIDAYS星期五餐廳終究還是決定要推出餐盒外帶與外送服務了，主要的原因倒不是為彌補眼前減少的營收，真正的目的是為了「預演」，為一旦政府頒布「限制行動令」、禁止公民外出趴趴走，且餐廳僅能提供餐食外賣，禁止入內用餐時「預先演習」。

別說這不可能，新冠肺炎疫情全球蔓延，新加坡政府就頒布了幾個政策，除了強制要求民眾外出一定要戴口罩，同時餐廳禁止內用，只能提供外帶服務。另購物中心等非必要場所，也自4/7日起關閉一個月。馬來西亞實施的「行動管制令」，要求國民不能跨區行動，且只能在住家附近方圓10公里以內行動，餐館食堂更要把椅子全收起來禁止內用。

更早之前，土耳其政府當局更下令各省的咖啡廳、電影院、健身房、婚宴廳、酒吧與舞廳和夜總會全面歇業，禁止社交聚會。餐廳和烘焙麵包店雖可營業，但也被要求僅限外帶。

台灣的防疫領先全球，並已成為典範，成為許多國家學習師法的榜樣。但疫情究竟何時方休？誰也說不準。TGI FRIDAYS星期五餐廳啟動盒餐外賣與外送服務，就是怕疫情一旦持續惡化政府下令餐廳禁止客人入內用餐而進行「超前部署」。

TGI FRIDAYS星期五餐廳在全球56個國家，共有434間餐廳，其中美國就有337間連鎖門市。新冠肺炎疫情爆發並在全球擴散蔓延後，TGI FRIDAYS星期五餐廳目前在全球僅剩台灣市場正常營運，其它國家，包含美國，不是全部停止營業，如菲律賓、印度、英國等則是部份正常營業、部分只做外送外帶、部分停止營業。為了「繼續挺住」，台灣TGI FRIDAYS星期五餐廳決定推出盒餐外賣。

據了解，FRIDAYS籌劃餐盒專案長達半年，從餐點研發、視覺設計、價格帶設定等等費盡心力，將道地受歡迎的菜色延伸至餐盒，涵蓋沙拉、主餐、義大利麵等，以餐盒形式滿足個人用餐、辦公事會議、活動等各種需求。如今為因應疫情發展，加速了上市計畫。

TGI FRIDAYS星期五餐廳推出的5款道地美式外帶餐盒，囊括經典代表餐點，包含結合鮮嫩多汁的招牌菜色「雙醬炭烤豬肋排飯」、熱銷超過25年餐點改造而成的「香辣泰國雞肉飯」，餐盒主食搭配茉莉香米飯、季節時蔬，營養又對味。清爽可口的「清新香橘雞肉沙拉」、使用FRIDAYS獨有紅醬－馬利納拉醬拌炒，再加上豐富蛋白質「紫蘇炭烤雞肉蕃茄義大利麵」、海鮮控最愛的「黃金魚柳鮮蔬義大利麵」，餐盒每天新鮮現做。

TGI FRIDAYS星期五台灣副總裁李宏智表示，因美式餐盒使用食材仍是有NSF認證之食材履歷，與餐廳使用一致，又加上使用環保餐盒，在食材成本上就比中式餐盒來的高，價位無法與其抗衡。因此希望客人採用外帶（To-Go）或來用餐後，加點帶回家當下一餐的概念（take home meal），數量多（買5送1），希望能打進餐廳所在各商圈之商辦企業客戶之午餐服務。

(工商 )