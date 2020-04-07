陷入財務造假風波的大陸瑞幸咖啡在美股週二盤前傳出停牌消息，同時已有多家美國律師事務所公告代表股東對瑞幸公司及特定管理人提起求償訴訟，由於美國與大陸多家保險公司承保瑞幸的董事責任險，保額高達2500萬美元，涉及的保險公司數量不少。

據外媒報導，美國律師事務所Thornton Law Firm LLP律師事務所今日提醒投資者，已代表瑞幸咖啡股東對該公司提起訴訟，訴訟標的主要與瑞幸咖啡營運長劉劍捏造虛假交易有關。

報導說，瑞幸咖啡22億元人民幣財務造假事件的影響亦波及保險領域。由於目前美國有多家律所將對瑞幸咖啡和特定管理人員提起訴訟，瑞幸咖啡向相關保險公司提出了董責險理賠申請。

資料顯示，瑞幸咖啡在赴美上市前投保了董責險，總保額達2500萬美元，大陸有多家保險公司以共保體的形式參與此次承保。但專家表示，董責險並非萬能，對於被保險人的故意違法行為，保險公司可以拒絕理賠。

(中時電子報)