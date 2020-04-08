62歲蔡先生有缺血性腦中風及高血壓病史，時常頭暈，症狀長達3年，至醫學中心檢查出1.8公分的「腦前交通動脈瘤」，輾轉至台北慈濟醫院就醫，神經外科徐賢達醫師考量動脈瘤隨時有破裂造成死亡的風險，與其溝通後進行「開顱夾閉手術」；術後狀況良好且無任何併發症，回歸正常生活。

腦動脈瘤是因腦動脈管壁長期受到不平均的血流壓力，導致血管壁形成向外突起的囊泡所導致，常見於前交通動脈和後交通動脈等血管交會處，在台灣盛行率約5%，好發於40至70歲年齡間，女性發生率是男性的1.5倍；先天缺陷、高血壓、動脈硬化、血栓等皆為致病因子。

徐賢達說明，腦動脈瘤破裂出血時，病人會出現爆炸性頭痛，感覺有生以來從未過有的頭痛。而出血病患中，超過一半在就診前或搶救過程中便回天乏術，另一部分患者則在術後24-48小時內因再破裂出血，導致死亡；少部分患者在手術後，因出現水腦症或腦血管痙攣等併發症，導致終身臥床、失語症、意識障礙等重度失能或神經缺損的後遺症；僅少數患者能幸運醫治，癒後能自理生活。

目前腦動脈瘤主要治療方式為「開顱夾閉手術」及「經血管內栓塞手術」兩種。徐賢達表示，開顱夾閉手術須移除頭蓋骨，以鈦合金動脈瘤夾夾住動脈瘤根部，防堵血流進入動脈瘤，避免再次破裂，屬於精密手術，手術成功後復發率幾近於零，適用於前交通動脈瘤、中大腦動脈瘤及後交通動脈瘤等。

而栓塞手術則是從鼠蹊部穿刺動脈，置入導管至動脈瘤處，以白金線圈填塞動脈瘤腔的方式治療，手術困難度相對低，但存在與動脈瘤大小成正比的復發率，適用於基底動脈瘤及高齡患者。

徐賢達提醒，三高患者是動脈瘤的危險族群，因此患有慢性疾病者，須遵循醫師指示用藥，維持規律化生活作息，避免熬夜、日夜顛倒，並養成良好的運動習慣；另外，腦動脈瘤生長過程無明顯症狀，建議高風險族群應定期做腦血管健檢，及早揪出潛在腦動脈瘤；若日常中出現不明原因的噁心、嘔吐、視力突然改變等，務必前往就醫。

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(中時電子報)