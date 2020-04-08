西班牙新冠肺炎死亡人數突破1.3萬人，當地推出葬禮得來速服務，全程只要5分鐘。

西班牙新冠肺炎死亡人數逼近1.4萬例，成為全球死亡人數第二高國家。由於死亡人數太多，加上西班牙全國封城，嚴格限制人民行動，西班牙現在推出得來速葬禮，全程不過5分鐘，時間短到連再見都來不及說。

在連4天死亡人數都下降後，西班牙7日新增新冠肺炎死亡人數再度爬升至743例，累計境內已有13,798萬人喪命，超過14萬人染疫。

礙於政府對全國實施禁足令，加上死亡人數實在太多，西班牙現在推出得來速葬禮。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，一到周末，幾乎每15分鐘，一輛靈車就會駛進西班牙首都馬德里最大的La Almudena墓地，埃杜爾神父（Father Edduar）走出來，一一向死者家屬致意，根據西班牙政府規定，封城期間，葬禮最多只能有5人參加。

靈車駕駛打開後車廂，露出裡頭的棺木，棺木不打開，家屬、親友就站在車棚下，不過距離靈車一大段距離，埃杜爾神父短暫誦唸禱文，並在棺木上灑上聖水，接著駕駛把棺木推回車廂，將棺木載到下個目的地，火葬場或是下葬的墓地，整個葬禮儀式便宣告完成，全程不過5分鐘。

埃杜爾神父表示，可以在這些新冠死者家屬的臉上看到很大的痛苦，由於政府限制參與人數，有些人會為其他家人直播葬禮儀式，不過，這絕對不是任何人都希望的道別方式。

(中時電子報)