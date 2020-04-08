梅根與哈利將成立新慈善組織

就在各方不斷揣測，梅根與夫婿哈利王子遷居加州洛杉磯後的新動向時，他們透露，正打算成立名為「亞契威兒」（Archewell）的慈善組織。

據《衛報》（The Guardian）與《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，他們表示，很期待能成立這個將取代「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）品牌的基金會。

梅根夫婦說，「Arche」這個希臘字意味著「行動泉源」，而Archewell這個字則結合了力量與行動。當初他們會給寶貝兒子取名亞契‧蒙巴頓-溫莎（Archie Mountbatten-Windsor），就是對他有行動派的期許。

事實上，早在3月時，他們已在美國註冊了這新品牌，目前兩人正在考慮，要如何建立自己的慈善與志工服務組織。未來他們將成立內容包羅萬象的網站，並透過影片，播客與書籍來分享教育和培訓資料。

梅根和哈利說，目前他們和大家一樣，正致力支援新冠肺炎防疫工作，等到適當時機時，才會進一步公開相關細節，不過兩人深深覺得，有必要和眾人分享這計畫。

然而，就在英國飽受新冠肺炎疫情衝擊，確診病例突破5萬，死亡人數也超過5,000，加上哈利的父親查爾斯王儲，還有英相強森等人都先後染疫之際，他們這麼做仍廣受批評。有人甚至認為，他們宣佈新計畫的時機簡直糟透了。

英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，首相強森病情惡化，轉到加護病房，他們會選這時機公開基金會細節，真是令人震驚。他強調，如果換作是他，就會保持低調，等到過了新冠肺炎疫情的鋒頭再說。

(中時電子報)