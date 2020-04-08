3月24日傍晚，華南金控的重訊震撼證券界，旗下子公司華南永昌證券因為台股市場自3月12日大跌，造成權證交易避險不及，依市價評估損失金額達到34億元，占歸屬於母公司業主權益的26%。重訊公布前夕，市場已盛傳華南永昌證券的金融商品部在這波股災中受重傷，重訊公布後，連資深業內人士都不敢置信，甚至有金融業高層認為，這將是證券業的一個警訊。

行情巨幅震盪 來不及避險

近期台股空頭來得又急又猛，券商幾乎灰頭土臉，多家券商私下表示，專門操作新金融商品的部門虧損都是億元起跳。資深業內人士說：「遇上這種行情，無法完全避險是券商會遇到的非戰之罪。」虧損幾乎是必然，唯獨華南永昌證券的市價評估損失卻高得嚇人。

市場各種臆測不斷傳出，華南永昌證券相關高層卻被下了封口令。華南金控董事長張雲鵬在接受立委質詢近期台股上漲、虧損是否有縮小時指出，權證的部分沒有問題，而華南永昌證券的操作是賣出選擇權、同時用期貨空單避險，目前這部分的虧損恐無法縮小。

「沒有人真的知道華南永昌的認售型權證確切發生什麼事，但可以肯定有兩件事情確實發生了，除了重訊上公布的避險不及，還有就是華南永昌的權證流通量恐怕很大，才會有這麼大的評估損失產生。」一位券商相關部門主管私下表示。

避險不及其實有非常多種可能，比方說選擇權的動態調整避險未做好，或是作空台指期，但台指期當下處在大幅度逆價差（期貨價格低於現貨價格），避險效果不佳。

價格失真 造市者卻沒停賣

籌碼多，且華南永昌證券的多檔認售權證執行比例較高，當市場急殺來得太突然，波動率突然放大，看空台股指數的認售權證價格就會飆高。正當身為造市者的券商幾乎都處在有權利停賣、不再造市之際，華南永昌證券的認售權證，籌碼仍持續被丟出。

一種可能是華南永昌自己的造市單，一種是有部位的權證投資人想要出場，又碰上很多投資人進場搶買，籌碼用罄造成多檔商品價格失真，就像3月19日，台股指永昌96售07的收盤價高達175元，換算下來1張就要17.5萬元，台股指永昌96售06收盤價也高達152元，如果有些價格是由華南永昌證券接回，虧損程度不言而喻。

主管機關已表示將介入調查，然也給了券商很好的警惕，更能因為這種劇烈波動的大行情中，看出各券商決策與因應的能力。

(中時電子報)