全國防疫當下，行政院閃電撤換華夏航科董事長趙麟、桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義等華航相關企業董座，隨後，才上任1年的台灣自來水公司董事長魏明谷也請辭。這些人事案，被政壇解讀為行政院長蘇貞昌打壓桃園市長鄭文燦、以及結盟多年的新潮流系。

什麼叫人才？用人唯才標準不一 引反彈

據了解，相關免職案，當事人都是當天下午收到公文，隔天上午立即辦理交接。

郭榮宗雖覺得委屈，卻沒有對外發聲，只是私下傳訊息跟黨內朋友說明，他接任1年多，創下桃勤有史以來最好的業績；去年遠航結束營業，桃勤爭取日本樂桃航空等廉價航空代理業務，順利接收92名遠航員工，說他是「政治酬庸」很不公平。

在蘇貞昌「拉下來也是剛好而已」一番話之後，郭榮宗跳出來說明，桃勤的地安事件並沒有比同業高，也強調「1個位高權重的前輩，實在沒有理由用不實的數據，來傷害自己的同志。」

更有人表示，「蘇貞昌落選新北市長後高升行政院長，他自己是人才；魏明谷落選彰化縣長後當自來水公司董事長，就不是人才。」所謂的「用人唯才」標準何在？

壓制鄭文燦？蘇蔡合作 讓總統不會跛腳

蘇貞昌為何可以在人事案上如此專斷？黨內人士指出，蘇貞昌做事有效率、會宣傳，「有政府會做事」的形象深植人心，民調支持度高，當然是支撐他獨攬大權的利基；另一個重點是，他現在和蔡英文總統的關係也改變了，兩人有一種「默契」，就是「維穩」，因此蔡英文在大部分的事務上，願意放手讓蘇貞昌做。

而蘇貞昌受年紀所限，再上一層樓的可能性不高，這時候，用蘇貞昌來壓制其他人，可以保持總統不會跛腳的情勢。蘇貞昌對英系的部分人事案是埋單的。

華航旗下的台灣虎航，3月12日晚間突然公告，董事長兼總經理張鴻鐘請辭，由華航董事陳漢銘接任董事長。

陳漢銘的父親是黨內皆以「蔡英文國師」稱呼的陳忠源。陳忠源過去經營建設公司，但他更為人知的身分是台北覺修宮董事長，覺修宮是蔡英文每年春節必定參拜的廟宇，陳忠源也一直擔任小英基金會董事。

合作中又較勁？段宜康嗆聲 警告意味濃厚

蘇貞昌和蔡英文的關係大幅改善，兩人有某部分的合作默契，也有某部分的暗中較勁。

民進黨執政團隊，忙著防疫之餘，台面下也忙著變換隊形，時而合作時而互打。但目前看起來，最大的贏家仍是蘇貞昌。

(中時電子報)