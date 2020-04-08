20200405中天新聞 陳時中示範蒸口罩 被笑虧「沒煮過飯」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，帶領台灣對抗新冠肺炎疫情有成，支持度居高不下，然而資深媒體人黃光芹昨晚就在政論節目內強調自己沒有要「逆時中」，只是一個建議，「我認為那天電鍋那一場（記者會），不要讓陳時中部長下去。」認為陳時中是大家防疫的土地公，不該讓他去教大家怎麼蒸口罩。

黃光芹這席話讓主持人謝震武有感而發，直言陳時中現在是全民資產，威信很重要，像先前觀光局官員指示下屬接待返台兒子的「叔姪說」，到現在他還在問「到底是誰把稿子給他（陳時中）的」？

還有先前陳時中在記者會上所言，首長是特定人士，又在非公開場合，沒有戴口罩不違反規定，謝震武表示他問到現在，還沒有人同意這個說法，「陳時中該講他就要講，因為他是防疫總指揮。」

「其實我今天也豁開來講，就是說當然我們要保護陳時中，因為大家安心，不希望人家換掉他，甚至有人取代他。」黃光芹透露陳時中從學生時代就有個個性，很挺朋友講義氣，幾十年不見的朋友嫁女兒或診所開幕，他一定到場，因此他某種程度上會為朋友著想。

「但是我說他有兩個地方不應該跳下去，除了那個電鍋蒸煮之外，我覺得張上淳事件他也不應該跳進去，因為張上淳也不應該跳進去，你說老子歸老子，兒子歸兒子，那你為什麼要下去幫你兒子說你兒子沒有違規，那其他醫護怎麼想？」黃光芹更提到，現在風氣有點一講話就動輒得咎的感覺，提出建議者不是變匪類，就是被罵不道德，直言這也不應該，因為政府不可能做到完美無缺，有些時候確實是有點落後。

(中時電子報)