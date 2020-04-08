五府千歲神名遠播，在台灣有非常多信眾，也不時傳出濟世救民的事蹟讓信眾嘖嘖稱奇。一名網友就分享小時後的見聞，一間特種摸摸茶店因為店裡不平靜而求助於王爺，沒想到最後追出店裡的廁所被人埋入不明屍骨，導致妖魔作祟，最後妖魔被拿下的故事。

原PO在靈異公社分享，多年前台南一間摸摸茶店突然鬧起鬼來，沒想到向王爺求助請了符令回店燒、請了令旗到店裡面鎮壓後反而鬧得更激烈，於是當地廟宇的吳三王只得回到南鯤鯓祖廟調兵遣將，還借助友宮神明的力量，領著神轎、虎爺、家將、法師等前往收妖，經過一場大戰後，王爺指示取來圓撬，十字鎬，等挖掘工具，前往店內廁所開挖，沒想到挖開水泥後不久，就在土裡發現一包不明物，一打開發現裡面竟然有不明屍骨，除了幾根骨頭外，還有一個骷髏頭，甚至有些綠色東西附著在上面讓人相當毛骨悚然。

挖到屍骨後，店家也隨即報了警，警察來了後馬上封鎖現場，在店家解釋事情來龍去脈後警方表明需要將這包東西帶回調查。而法師也當場取了一塊寫滿符咒的黑布包住這些屍骨然後讓警方帶回，店老闆也一同前往作筆錄。

法師當時也取出一個小木盒，外表貼上一道又一道的符令，將在店裡收押的妖魔鎖入其中，經過一番討論，最後王爺指示，此妖魔似人非人，似動物非動物，是由有心人士經過邪法合成，配合人類精血及動物暴戾之氣煉製而成，藉著安放在極度污穢之處養成，打算加害店老闆。而警方後來也證實屍骨是動物的並非人類，因此不需立案偵辦，最後王爺也選定一個日子將屍骨焚毀，事情才告終。

(中時電子報)