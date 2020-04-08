新冠肺炎疫情嚴峻，我國口罩產能持續提升，已放寬到每14天成人可買9片口罩、兒童可買10片，還有口罩外交2.0即將上路，蔡英文總統上周召開記者會，宣佈捐贈一千萬片口罩。不過，仍有部分民眾困惑既然口罩產量提升，為何不是開放每天一片？行政院長蘇貞昌、疫情中心指揮官陳時中接連表示，「不是說沒考慮，但大家應該要撙節使用，不要過度浪費。」此話引發網友熱議，拿「電鍋乾蒸口罩殺菌」來討論。

蔡英文總統上周召開記者會，宣佈捐贈一千萬片口罩，包含美國兩百萬片、歐盟會員國與歐洲國家七百萬片、友邦一百萬片。不過，隨後政府官員包括政務委員唐鳳、和疫情指揮官陳時中，接連大動作宣導電鍋乾蒸口罩消毒的妙招，仍無法降低民眾焦慮「是不是口罩不夠用了？」

陳時中提出主因是因為近期大量獲報路上隨處可見被棄置的口罩，許多口罩看起來都未出現破損，陳時中說，「很多口罩沒有盡到利用價值就被換了一片新的，相當可惜」。行政院長蘇貞昌也曾說過相似論點，他說衛福部也有意見，認為說不要浪費，因為如果不限量大家可能就會浪費。

對此，就有網友在批踢踢上貼出相關新聞，許多人看了不滿反被官員被說是浪費的行為，紛紛留言「什麼叫如果1人1天1片就會浪費？我可不會隨便浪費我5塊錢買的口罩」、「要不要蒸口罩你家的事，我害怕我一天換一片又怎了？這也叫浪費嗎」、「要節省要珍惜都知道…但說到浪費真的多了」、「我自己花錢會浪費」、「口罩是要用錢買的，浪費啥？」

(中時電子報)