民進黨新北市議員王淑慧遭檢舉從2011年起，利用3名人頭詐領助理費約400萬元，新北地檢署7日上午指揮調查局新北市調查處前往議會會館、住所等9地進行搜索，而王淑慧面對媒體詢問是否會覺得委屈時回道「把事情講清楚就好了」。新北地檢署經2個多小時複訊後，認為王淑慧罪嫌重大，且有勾串證人及湮滅證據之虞，於8日凌晨12時許向法院聲請羈押。

64歲王淑慧曾任台北縣第12至14屆議員，後來選上2屆立法委員，直到2008年選舉失利後，於2010年回來選新北市議員，連任至今，選民服務紮實，深受地方肯定，未料現在卻捲入貪汙風波。

王淑慧涉嫌獲取的不法所得「公費助理補助費」不是議員薪資，是由議會編列預算支付，現在傳出他以人頭方式獲取數百萬資金，讓民眾相當驚訝。

據了解，王淑慧疑似從2011年起就開始輪流利用3名人頭詐領助理費，多年下來詐領高達約4百萬元；日前有人舉報王淑慧所作所為，新北地檢署主動蒐證後，認為王淑慧涉嫌重大，7日上午8時許派人前往蒐證。

新北地檢署檢察官、調查局新北市調查處兵分9路，前往王淑慧、3名人頭住所、議員服務處、議會會館等地搜索，並帶走相關文件，除要求4名涉案人到案說明，還另外請6名相關證人至新北地檢署協助釐清案情。

新北地檢署調查後，認為王淑慧涉犯貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪嫌，且有勾串證人及湮滅證據之嫌，向新北地院聲請羈押禁見。

(中時 )