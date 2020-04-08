據華夏經緯網 6日從大陸深圳證監局方面了解，截至3月底，全深圳市302家上市公司已全部復工復產。另有9成以上公司復工率達80％以上、67％的公司復產率達80％以上。

同時，深圳證監局也強調大力支持企業直接融資。統計前3月包含上市公司發行新股、可轉換債券、公司債券等，累計直接融資711億元人民幣。

該局強調接下來，深圳證監局還將繼續積極配合大陸證監會對疫情防控和促進經濟社會發展的企業優先安排再融資政策。

(旺報 )