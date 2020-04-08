深圳302家上市公司全數復工復產 02:432020/04/08 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深圳證監局表示，全深圳市302家上市公司已全部復工復產。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據華夏經緯網 6日從大陸深圳證監局方面了解，截至3月底，全深圳市302家上市公司已全部復工復產。另有9成以上公司復工率達80％以上、67％的公司復產率達80％以上。 同時，深圳證監局也強調大力支持企業直接融資。統計前3月包含上市公司發行新股、可轉換債券、公司債券等，累計直接融資711億元人民幣。 該局強調接下來，深圳證監局還將繼續積極配合大陸證監會對疫情防控和促進經濟社會發展的企業優先安排再融資政策。 (旺報 ) #公司 #深圳 #復工 #融資 #上市 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－中資股有望跑贏全球股市 科技股領軍 04:092020/04/04 全球財經 特斯拉快衝 上海工廠復工產能超過疫前水準 12:172020/04/04 財經 男搭車睡醒下錯站 回神一看「武漢站」欲哭無淚 21:042020/04/04 社會 陸汽車流通協會：經銷商綜合復工效率為72.5％ 12:522020/04/05 兩岸 蕭敬騰、謝霆鋒〈我們的樂隊〉傳月底北京復工 19:182020/04/05 娛樂 2019年EPS 4.1元年增241％ 正崴：今年營運不會低於去年 04:102020/04/06 證券．權證 疫情未緩 康控H1保守看 04:102020/04/06 證券．權證 殺菌60秒用餐隔2公尺 老蕭錄《樂隊》過7關 04:102020/04/06 娛樂新聞 陸媒：武漢規模以上工業、服務業復工率均逾9成 10:422020/04/06 兩岸 A股2019年報揭露倒數 金融高管薪酬續奪冠 22:182020/04/06 兩岸 兩岸熱門新聞 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 兩岸 任志強落馬 涉嚴重違紀違法遭查 - 兩岸 西安青島升等 陸特大城市擴至15個 - 兩岸 - 旺報 瑞幸咖啡停牌 美股東委託律師提起訴訟 - 兩岸 德軍出動！口罩遭美阻劫 柏林請求軍方護送 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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