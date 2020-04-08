在大陸各大城市積極發展過程中，「特大城市」地位已是很多新一線城市、強二線城市的標配。據第一財經引述大陸住建部最近公佈《2018年城市建設統計年鑒》，被定義為城區人口超過500萬的特大城市，已由13個增加至15個，其中新晉的2個特大城市則為西安和青島。

據大陸國務院2014年11月發佈的《關於調整城市規模劃分標準的通知》300萬、500萬、1000萬人口數等3個數據具有重要的參考意義。其中城區常住人口100萬以上、500萬以下的城市為大城市。

而城區常住人口300萬以上、500萬以下的城市為Ⅰ型大城市；100萬以上、300萬以下為Ⅱ型大城市；500萬以上、1000萬以下的城市為特大城市，直到城區常住人口1000萬以上的為超大城市。

當中全大陸城區人口超過1000萬的超大城市共有6個，分別是上海、北京、重慶、廣州、深圳和天津。其中上海超過2000萬，是目前城區人口規模最大城市，北京城區也接近2000萬。

(旺報 )