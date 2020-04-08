新冠肺炎來勢洶洶！美國確診數達37萬，成全球最高！其中紐約州成為疫情中心。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）7日公布，紐約州診總數達13萬8836例，新增8147例，單日731人不治，創疫情爆發來新高。

新冠肺炎從亞洲到歐美！紐約州州長古莫公布，紐約州確診總數達13萬8836例，新增8147例，增幅降至6%。單日731人死亡，增幅升至15%，累計紐約州5489人死亡，占全美總數約47%。

近5天，紐約州武漢肺炎新增死亡數分別為562、630、594、599、731人，顯示紐約疫情仍未獲得緩解！曼哈頓1座大型教堂的教長6日表示，疫情期間，將把教堂改造為野戰醫院，以支援抗疫。

州長古莫表示，紐約住院與重症患者增幅縮小顯示疫情接近高峰，仍提醒民眾需遵守社交距離規定，要盡量留在家，非必要商業要關門。

美國白宮1日曾公布新冠肺炎死亡人數預估值，估計全美死於武漢肺炎人數高達10～24萬人，直逼世界大戰時的死亡人數。美國總統川普直言，未來2周「非常、非常痛苦」。

(中時電子報)