去年遭閨密偷拍裸照的徐瑋吟（鮪魚），近來看似已走出陰霾，生活與工作都有好的發展，身邊更疑似有了護花使者。本刊日前目擊她和一名「保時捷男」在街邊追逐嬉鬧，還忍不住當街擁抱起來，看來正是甜蜜熱戀的節奏。

走在街邊暗處，保時捷男忍不住給鮪魚來個愛的抱抱。（圖／本刊攝影組）

三月十三日晚間十點半左右，鮪魚與林采緹等友人結束聚會，走出台北市松山區一家餐酒館，眾人在門口繼續小聊了一會兒，鮪魚與一位身形高大的黑衣男子，像連體嬰般黏在一起，肢體與眼神都流露出些許不尋常的氣氛。

鮪魚和保時捷男一路有聊不完的話，互動更流露些許不尋常的訊息。（圖／本刊攝影組）

果然，在眾人相互道別後，鮪魚便和黑衣男一起步行離開。等紅綠燈時，女方將身體倒在對方的胸口，而男方也伸手環抱著她，途中兩人先到便利商店短暫停留購物，接著前往停車場取車。男方的座車，是要價兩百萬元以上的保時捷MACAN休旅車，看來經濟上有點基礎。

有些酒意的保時捷男在街上打鬧起來，當場把鮪魚逗樂了。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點多，小倆口驅車到大安區另一家餐酒館續攤，直到隔日凌晨三點十八分餐廳打烊才離開，此時黑衣男已明顯有酒意，取車的途中和鮪魚在大街打鬧了起來，把女方逗得樂不可支。雖然鮪魚在臉書聲稱單身，但熱戀中的悸動，在本刊鏡頭下可是一覽無遺。

續攤後，保時捷男喝茫，鮪魚熟練地接手駕駛他的保時捷休旅車。（圖／本刊攝影組）

由於黑衣男已喝到微茫，負責開車的鮪魚，熟練地坐上駕駛座。約半個小時後，車子停在內湖的高檔住宅區，穿上外套禦寒的黑衣男一下車，立刻走到駕駛座旁等候，接著和鮪魚並肩同行。或許由於當晚下過雨、氣溫稍低，只見黑衣男拉開外套包覆住鮪魚，小倆口走著走著，不忘再打鬧一番，直到近凌晨四點，才走進一處相當氣派的社區。

保時捷男張開外套，包著鮪魚一起取暖，看來很會撩妹。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)