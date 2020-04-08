鮪魚在綜藝節目中表現突出，深受不少粉絲喜愛，而她入行以來，除了被拍過和袁艾菲的舊愛林冠百牽手回家過夜，還曾與富少吳亞璟深夜單獨吃鍋，如今加上新歡保時捷男，交手對象的財力都相當豐厚。

即便追求者眾，鮪魚卻表示，五年前交往的第二任男友，才是她的「一生最愛」，當年她二十歲，男方大她十二歲，兩人很有話聊，男方還視她為「靈魂伴侶」。交往一年多後，鮪魚因工作常出外景，也不過問男友的交友狀況，在男方開始拒絕帶她參加飯局，並不再接送她後，才從男方友人的口中得知，男友已有了新對象。

慘遭劈腿的鮪魚事後竟認為，自己花太多時間在工作上，沒有好好陪男友，才導致對方移情別戀，還向男方喊話：「不管發生任何事情，我都在這邊等你。」儘管這段三年情最後仍分手收場，鮪魚還是大嘆：「這個人是我生命裡最愛的人。」

失去愛人的鮪魚，這幾年演藝工作倒是頗有斬獲，從節目助理晉升主持，也結交不少圈內好友。但去年三月，她為《愛玩客》節目到帛琉出外景時，因為手機故障，便向住同房的閨密辜莞允借用平板電腦，卻意外發現被對方偷拍多張裸照，辜莞允甚至將照片傳給男友欣賞。

事件曝光後，辜莞允發聲明表示，自己的確有隨手拍了幾張照片，但絕無鮪魚的「露點照」，至於把照片傳給男友，是要向對方證明自己當時和鮪魚在一起，且照片已在鮪魚面前刪除。儘管辜莞允強調自己「沒這麼變態，也沒這種癖好」，但鮪魚仍委託律師提告妨害秘密及妨害風化等罪，檢察官去年底以「罪證不足」為由，對辜莞允予以不起訴處分。

去年三月鮪魚為《愛玩客》出外景，事後傳出被辜莞允偷拍裸照。（圖／翻攝自鮪魚臉書）

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(中時電子報)