辜莞允在發生偷拍好友鮪魚事件之後，有超過半年的時間未更新臉書，且幾乎失去工作，宛如人間蒸發，去年年底檢察官以「罪證不足」為由，對辜莞允予以不起訴處分。今年一月中，她也才終於在臉書現身。三月二十一日本刊在台北市外雙溪的釣蝦場，直擊辜莞允與男友及一名女性友人正在釣蝦，只見她滔滔不絕講個不停，男友則在一旁猛滑手機。

事件發生後，鮪魚曾對外表示為辜莞允感到心疼，「她好像過得蠻辛苦，我其實有點心疼，因為畢竟我們曾經那麼好，這件事我想她也得到該有的懲罰。」今年一月中，辜莞允也終於在臉書現身，不過她表示「當我發現我失了代言、停了工作，但有人粉絲人數暴漲，可以在台北置產時，大概也知道這個劇本的走向了，幾個月以來沒有報導偏向我，反之時不時就受訪放話，到了最後還說心疼我，我真的謝謝關愛，請她高抬貴手讓我回歸平靜。」看得出仍心有怨懟。

如今本刊直擊辜莞允與男友一行人釣蝦完開心享用烤蝦，只見辜莞允不顧形象地大口吃蝦，感覺很放鬆，看得出她正努力讓一切回到正軌。

辜莞允大口吃蝦，感覺相當享受。（圖／本刊攝影組）

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一月辜莞允在臉書發長文暗酸鮪魚，閨密徹底撕破臉。（圖／翻攝自辜莞允臉書）

(中時電子報)