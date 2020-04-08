李易與六月是演藝圈相當恩愛的神仙眷侶，經常連袂出席活動，也常在社群媒體放閃曬兒女，事業生活都密不可分。不過本刊3月初直擊，李易深夜時在自家工作室下廚宴請一票藝人，聚餐結束後又與Teddy到酒店續攤至隔日清晨近6點；當天晚上提早離開聚會的女主人六月，則是白天與多位藝人一起做點心，看來這對夫妻在兼顧事業與家庭之餘，仍需要各自放風一下。

三月六日深夜十一點半，本刊記者經過台北市中山區靜巷，發現黃鴻升、Teddy、李唯楓、臧芮軒、峮峮和黃沐妍等多名藝人，在李易的工作室開心聚餐。原來當天是李易下廚做飯給大夥吃，從他的IG照片可看到，菜色包括涼拌海鮮、客家小炒、滷豬腳、涼拌干絲和炒蛤蜊等，相當豐富。

離開工作室後，李易和Teddy搭計程車到附近的酒店續攤。（圖／本刊攝影組）

本刊記者觀察許久，始終不見主人的身影，仔細一瞧才發現，李易煮完菜似乎體力耗盡，居然趴在桌上睡著了，即使身旁友人大聲聊天、氣氛熱絡，他也完全不受影響。

李易和Teddy下車後，步行到對面的酒店。（圖／本刊攝影組）

直到凌晨一點多，幾位客人才陸續離去，這時已清醒的李易和Teddy，一起走到巷口攔了計程車，前往德惠街的一家酒店續攤。酒店門口的接待人員先為兩人測量額溫，才放行讓他們入內消費。

疫情期間，兩人先在店門口測量體溫才入內。（圖／本刊攝影組）

當晚2人去的酒店，屬於較高檔的便服店，包廂內還有專人演奏鋼琴。（圖／本刊攝影組）

想不到原先體力不支的李易，在酒店一待就是四個多小時，直到早上五點五十八分才離開，從他臉上的表情，不難看出已疲憊不堪，但身為藝人的他，造型沒有絲毫鬆懈，髮帶依然整齊地戴在頭上。一走出酒店，李易便迅速地獨自搭計程車離去，隨後Teddy才在女服務生的陪同下，與幾名男性友人坐計程車返家。

凌晨1點半待到快6點的李易，踏出酒店時看起來相當疲憊。（圖／本刊攝影組）

相差十歲的李易和Teddy，除了同為綜藝節目《綜藝3國智》主持群，私下看似毫無交集，卻悄悄培養出好感情，下工後還會一起吃飯小酌。這次Teddy除了受邀到李易工作室吃飯，還陪著前輩續攤喝酒，看來交情真的很不錯。

Teddy在服務生護送下離開酒店。（圖／本刊攝影組）

據了解，李易宴客當晚，老婆六月提前離席，顯然是為趕回家中陪伴寶貝兒女Star與Shinny，李易雖忙著和朋友開心玩樂，但夫妻倆其實會抽空輪流放風。三月六日的白天，六月和林姿佑、Paul的老婆咪咪等人到王中平家中，與王中平的老婆余皓然一起烘點心，當時剛好接近六月的四十四歲生日，大夥也準備了草莓蛋糕提前為她慶生。

愛做菜的李易，當天也在IG貼出宴客照，氣氛相當歡樂。（圖／翻攝自李易IG）

六月白天到余皓然家中，與多位藝人好友一起做點心。（圖／翻攝自余皓然臉書）

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李易和Teddy因一起主持節目《綜藝3國智》而熟識，成為好友。（圖／翻攝自Teddy臉書）

錄外景節目遇到熱情粉絲，李易親切地與小朋友合照。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)