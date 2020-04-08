六月嫁給李易近9年，她曾透露和老公維持感情的方法，就是一起小酌及泡澡，她也深諳老公的弱點是不喜歡冷戰，兩人每每有爭執，只要她不講話，老公一定先投降，相當寵妻。日前夫妻倆首次同框拍攝〈一樣美麗〉同心版時聊起小孩，愛女心切的李易說：「要追我女兒的人很難。」笑認女兒的男朋友很倒霉，「因為有我把關。」還向女兒喊話：「爸爸養妳一輩子好不好？」

雖然很愛小孩，但對於老婆表明想再生一胎，李易卻不太願意。他解釋，因為心疼六月為了家庭，已經停工許久，他希望老婆能早點回歸熱愛的演藝工作，自己願意將重心轉回家庭及料理。

六月出道多年，演出過多部電視劇，曾憑《逆女》拿下第三十六屆金鐘獎「單元劇最佳女主角獎」，演技有目共睹。近幾年她為照顧孩子，戲劇作品多以客串為主，讓老公相當不捨。

如今李易除了是《綜藝3國智》主持群之一，熱愛做菜的他，還成立了分享美食的料理平台「李易LEE YI 易起吃飯吧！」，也和超商業者合作《爸爸回家做晚飯》系列影片。李易的好廚藝，或許遺傳自爸爸，他曾向本刊透露，往年全家人吃的年菜都由爸爸一手包辦，等到兒女上小學三、四年級後，他也計畫和爸爸一起開私廚，萬事以家庭為重，是不折不扣的好爸爸、好丈夫。

一雙寶貝兒女Star和Shinny，很喜歡當李易的廚房小幫手。（圖／翻攝自李易臉書）

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廚藝精湛的李易製作網路美食節目，被網友封為「型男主廚」。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)