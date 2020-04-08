相差十歲的李易和Teddy被本刊直擊一起上酒店放鬆，但令人意外的是，兩人除了同為綜藝節目《綜藝3國智》主持人外，私下看似毫無交集，但卻悄悄培養出好感情。而主持人曾國城也意外的和唱將黃小琥是20多年的好友，曾國城早年開公司時，常邀請當時還在駐唱的黃小琥演出，因而建立起深厚友誼。

蕭敬騰好人緣則是眾所皆知，他跨界名人好友多，本刊曾捕獲他與「殯葬天王」李世聰、「長笛公主」賴英里一起用餐，送別時還熱情擁抱。此外，他和演員林熙蕾私下的交情也相當好，林熙蕾多年前因找上蕭敬騰拍攝自家服飾品牌宣傳照而結緣，後來蕭敬騰更成為林熙蕾女兒的乾爹。

此外，「麻辣天后」利菁與陳沂感情也好，先前本刊曾獨家報導，陳沂在日本東京澀谷的精華地段，買下價值約新台幣1,400萬元的兩層樓店面出租，但原先這間店面是被利菁相中，但一聽到陳沂也有意願就大方讓出，更替她向當地房仲掛保證，深厚感情不言而喻。

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(中時電子報)